Игрок сборной Австрии получил жуткую травму: видео не для слабонервных

В матче 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы, который проходит в Италии, сборная Австрии обыграла команду Сербии. Встреча завершилась со счетом 2:0, однако по завершению игры обсуждался не сам результат, а травма, полученная полузащитником австрийцев Ханнесом Вольфом.

В одном из эпизодов во втором тайме матча защитник сербской команды Вукашин Йованович, пытаясь сделать подкат, грубо сыграл против 20-летнего хавбека соперника. В результате последний получил страшный перелом ноги. Йованович за совершенный фол был удален с поля.

Интересно, что первый гол в игре забил... Вольф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный итальянский футболист покинул клуб после 30 лет пребывания в нем.