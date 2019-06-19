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Европейский топ-клуб может быть исключен из еврокубков

среда, 19 июня 2019, 11:13
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Итальянский "Милан" может быть исключен из числа участников Лиги Европы на следующий сезон.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По информации источника, итальянский клуб может подвергнуться наказанию со стороны УЕФА за нарушение правила финансового Fair Play. В настоящее время "Милан" и Союз европейских футбольных ассоциаций ведут переговоры по данному вопросу. Ожидается, что уже сегодня, 19 июня, УЕФА может официально объявить об исключении "красно-черных" из еврокубков. Если это произойдет, место "Милана" в Лиге Европы в следующем сезоне займет "Торино", который финишировал седьмым в чемпионате Италии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок "Динамо" может перейти в европейский топ-клуб.

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