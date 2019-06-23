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Украинские бегуны завоевали золотые медали на Европейских играх

воскресенье, 23 июня 2019, 22:54
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Сборная Украины стала победителем смешанной эстафеты на Европейских играх, которые проходят в Минске.

Украинские спортсмены финишировали на первом месте на дистанции в 4х400 м, показав результат 3:17.31 минуты. Золотые медали завоевали Анна Рыжикова, Татьяна Мельник, Алексей Поздняков и Даниил Даниленко. Второе место заняли спортсмены из Чехии, на третьей позиции - португальцы.

Также в этот день украинцы завоевали еще две медали.

Анна Плотицына заняла второе место в беге на 100 метров с барьерами с результатом в 13.14 секунды. Украинка совсем немного уступила белоруске Эльвире Герман (12.89).

Кроме того, бронзовую медаль выиграла прыгунья в длину Марина Бех-Ромачунк. Ей удался прыжок на 6,58 метра.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский стрелок в упорной борьбе упустил золотую медаль Европейских игр.

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