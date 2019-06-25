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Мама раз в полгода, а отец в Германии: украинский чемпион рассказал о грустной ситуации в семье

вторник, 25 июня 2019, 21:54
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Защитник "Шахтера" Ефим Конопля, ставший чемпионом мира в составе сборной Украины U20, рассказал о своей семье.

Слова Конопли приводит 112.ua.

ама моя на данный момент в Харькове. Она военнослужащая и хочет, чтобы ее перевели поближе ко мне, потому что мы видимся раз в полгода. У нас такой график: максимум один выходной после игры, и я физически не могу съездить к ней. Мама - майор армии, она в санчасти работает.

Отец в связи с ситуацией в стране уехал из Украины, потому что ему негде было работать. Сейчас он в Германии, работает там. Знает прекрасно английский и немецкий, подучивает французский, ему это нравится. Пока у него все получается", - сказал Конопля.

Также Конопля сообщил, что его родители давно развелись, а футболистом он стал благодаря своему отчиму.

"К счастью или к сожалению, так сложилось, что мои родители развелись, когда мне было два с половиной года. Мой родной отец, как я уже говорил, в Германии. Еще у меня есть отчим, который мне как родной, и это он отвел меня на футбол. Он видел, как я бегал с мячиком еще совсем маленький. Вместе с ним я пришел на занятие: попинал мяч, попрыгал, побегал, кому-то понравился в академии и меня взяли. Мне было около семи лет", - добавил "горняк".

На чемпионате мира 19-летний Конопля провел шесть матчей, в которых отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Конопля был разгневан отсутствием премиальных за победу на чемпионате мира.

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