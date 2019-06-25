Украинский клуб подписал перспективного футболиста из Европы: фото

Львовские "Карпаты" подписали хорватского защитника Франьо Прце, о чем 25 июня сообщил официальный сайт львовского клуба.

Как говорится в пресс-службе львовян, соглашение с 23-летним футболистом подписано сроком на три сезона.

Молодой хорват является воспитанником "Хайдука". Уже в 18 лет он подписал контракт с "Лацио", где выступал за юношескую команду. В 2016 году он провел свой единственный матч за основную команду римлян в рамках итальянской Серии А против "Торино".

Кроме того, хорват играл за "Салернитану", "Брешию", "Истру 1961" и "Омонию". Он также выступал за юношескую и молодежную сборные Хорватии.

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