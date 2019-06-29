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Известный боец восхитил сеть невероятной техникой удара: опубликовано видео

суббота, 29 июня 2019, 10:55
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Американский боец смешанных боевых искусств Макс Холлоуэй точнейшим ударом ногой с разворота открутил крышку на бутылке.

Видео спортсмен опубликовал в своем Instagram.

"Будьте любопытными, друзья мои!" - написал Холлоуэй.

Поступок бойца восхитил его подписчиков.

"Это абсолютно невероятно", "Как? Вот как?", "Вот черт. Вызов принят", "Окей, это было довольно круто" "Это совершенно новое предложение для открывания бутылок", "Зверь", "точность", "легенда", "Это очень впечатляет", "И это после того, как выпил бутылку", - пишут пользователи.

27-летний Холлоуэй является чемпионом мира в полулегком дивизионе UFC. Боец занимает четвертую позицию в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории по версии Sherdog и четвертую по версии UFC.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко шокировал чемпиона UFC своим ответом.

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: Холлоуэй, UFC

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