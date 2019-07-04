Английский топ-клуб объявил о рекордном трансфере лета: опубликовано фото

Полузащитник "Атлетико" Родриго Эрнандес перешел в "Манчестер Сити".

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро и она стала рекордной для английских клубов нынешним летом. Футболист подписал с "горожанами" контракт до лета 2024 года.

Стоит отметить, что трансфер Родриго стал вторым в истории "Манчестер Сити". Дороже клуб купил только полузащитника Кевина де Брюйне, который перешел в команду летом 2015 года из "Вольфсбурга" за 76 миллионов евро.

23-летний Родриго является воспитанником "Вильярреала". За "Атлетико" он выступал в сезоне-2018/19, провел за клуб 47 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм" совершил рекордную покупку в своей истории.