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Шахтер обыграл чемпиона Дании во втором матче за день: опубликовано видео

суббота, 06 июля 2019, 10:55
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В товарищеском матче, который проходил в рамках сбора "Шахтера" в Германии, донецкий коллектив победил чемпиона Дании - "Копенгаген" со счетом 2:1.

Игра состоялась 5 июля.

В составе чемпиона Украины уже к 21-й минуте дублем отметился форвард сборной Украины Жуниор Мораес.

За гостей единственный гол забил форвард Карло Хольсе.

Шахтер — Копенгаген — 2:1

Голы: Мораес (16, 21) — Хольсе (40).

Шахтер: Пятов (Трубин, 59) — Додо, Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бутко, 81) — Марлос, Степаненко, Патрик (Коваленко, 77), Соломон, Тайсон — Мораес (Бланко-Лещук, 81).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в первом матче 5 июля "Шахтер" неожиданно сыграл вничью с клубом третьего дивизиона чемпионата Германии. Игра завершилась со счетом 1:1.

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