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Ястремская - Чжан Шуай: онлайн видео трансляция

понедельник, 08 июля 2019, 09:45
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Сегодня, 8 июля, в четвертом круге Уимблдонского турнира украинская теннисистка Даяна Ястремская встретится с представительницей Китая Чжан Шуай.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Ястремская - Чжан Шуай.

Начало матча - в 13:00.

Плеер с трансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

На сегодняшний день Ястремская занимает 35-ю позицию в мировом рейтинге WTA, Чжан Шуай располагается на 50-м месте. Между собой будущие соперницы встречались всего один раз. В полуфинале турнира в Гонконге осенью прошлого года наша соотечественница обыграла соперницу из Китая со счетом 7-5, 6-4.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный теннисист установил уникальный рекорд.

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