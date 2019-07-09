Свитолина - Мухова: онлайн видео трансляция

Сегодня, 9 июля, в четвертьфинале Уимблдонского турнира первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Свитолина - Мухова.

Начало матча - ориентировочно в 16:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

На сегодняшний день Свитолина занимает восьмую позицию в мировом рейтинге WTA, Мухова располагается на 68-м месте. Между собой соперницы провели только один матч. Победу в нем одержала наша соотечественница.

На пути к 1/8 финала Уимблдона Свитолина обыграла Дарью Гаврилову (Австралия), Маргариту Гаспарян (Россия), Марию Саккари (Греция) и Петру Мартич (Хорватия).

Мухова до встречи с первой ракеткой Украины выиграла у Александры Крунич (Сербия), Мэдисон Бренгл (США), Анетт Контавейт (Эстония) и соотечественницы Каролины Плишковой.

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