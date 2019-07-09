RU  UA  EN

вторник, 9 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.55
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

9 июля

09:26
Бабахнуло сильно: боевики опубликовали странное видео "удара по ВСУ"
09:23
Компания Avellana Gold показала новую фабрику на Мужиевском месторождении
09:13
​Доллар и евро дешевеют: свежий курс от НБУ
09:10
Средневзвешенная цена электроэнергии за неделю работы нового рынка не превысила цену июня - Маляр
09:09
​Под Харьковом семья с 9-летним ребенком попала в смертельное ДТП: фото и видео
08:59
Свитолина - Мухова: онлайн видео трансляция
08:38
​Встреча Зеленского с Трампом и оружие для Украины: дипломат сделал важное заявление
08:30
Минздрав снова бросает тяжелобольных пациентов умирать - Дубиль
08:02
​Глава партии Зеленского сделал странное заявление про русский и украинский языки: видео
08:00
Празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери и именины Дениса: какой праздник 9 июля
07:35
Торт из кабачков с помидорами и сыром: как приготовить вкусную альтернативу тяжелым блюдам
07:26
Герой Украины финансирует боевиков и работает на армию Путина: расследование журналистов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Свитолина - Мухова: онлайн видео трансляция

вторник, 09 июля 2019, 08:59
переглянути новину українською

Сегодня, 9 июля, в четвертьфинале Уимблдонского турнира первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Свитолина - Мухова.

Начало матча - ориентировочно в 16:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

На сегодняшний день Свитолина занимает восьмую позицию в мировом рейтинге WTA, Мухова располагается на 68-м месте. Между собой соперницы провели только один матч. Победу в нем одержала наша соотечественница.

На пути к 1/8 финала Уимблдона Свитолина обыграла Дарью Гаврилову (Австралия), Маргариту Гаспарян (Россия), Марию Саккари (Греция) и Петру Мартич (Хорватия).

Мухова до встречи с первой ракеткой Украины выиграла у Александры Крунич (Сербия), Мэдисон Бренгл (США), Анетт Контавейт (Эстония) и соотечественницы Каролины Плишковой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Польше произошла ужасная трагедия с молодой российской спортсменкой.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: