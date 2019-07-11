Сотни миллионов: названы имена самых дорогих молодых футболистов мира

Организация Soccerex, которая проводит мероприятия для футбольных ассоциаций, представила рейтинг самых дорогих молодых футболистов в возрасте до 21 года.

Первое место занял нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценен в 261,5 миллиона евро. Также в тройку вошли форвард дортмундской "Борусии" Джейдон Санчо и защитник "Аякса" Маттейс де Лигт.

Список из топ-10 самых дорогих игроков мира до 21 года выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 261,5

2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) – 120,3

3. Маттейс де Лигт ("Аякс") – 74,5

4. Кай Хавертц ("Байер") – 74,2

5. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – 73,6

6. Жоау Фелиш ("Атлетико") – 71,8

7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") – 67,9

8. Винисиус Жуниор ("Реал") – 60,2

9. Кристиан Пулишич ("Челси") – 57,2

10. Эдер Милитао ("Реал") – 54,6.

Ранее "Апостроф" сообщал, что названы имена самых дорогих футболистов чемпионата Украины.