Надаль - Федерер: онлайн видео трансляция 1/2 финала Уимблдона

12 июля в поединке 1/2 финала Уимблдона сыграют испанский теннисист Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Надаль - Федерер.

Начало встречи ориентировочно в 17:00.

НАДАЛЬ - ФЕДЕРЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Надаль и Федерер ранее провели между собой 39 поединков. 24 победы одержал испанец, 15 раз сильнее был Федерер. Еще в одном случае Надаль снялся с турнира перед матчем с Федерером из-за травмы.

37-летний Федерер является 8-кратным победителем Уимблдона. 33-летний Надаль выигрывал английский супертурнир дважды. Всего Федерер 20 раз становился победителем турниров из серии Grand Slam. На счету Надаля 18 подобных титулов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что юная украинка разгромила россиянку в четвертьфинале Уимблдона.