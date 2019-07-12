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В структуре Кубка Украины произошли серьезные изменения

пятница, 12 июля 2019, 14:45
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) изменила структуру проведения Кубка Украины.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Турнир будет разыгран в семь этапов. Сначала команды примут участие в трех предварительных раундах, а затем состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. "Шахтер", "Динамо" и еще четыре команды из топ-6 Премьер-лиги прошлого сезона стартуют в турнире с 1/8 финала.

Каждая стадия будет проходить в один матч.

В первом предварительном раунде примут участие два любительских клуба и 18 команд Второй лиги. Во втором раунде сыграют 10 победителей 1-го раунда, а также 15 клубов Первой лиги и одна команда Второй лиги). Третий раунд - 13 победителей второго раунда, одна команда Первой лиги и шесть команд УПЛ, которые в прошлом сезоне заняли места с седьмого по 12-е.

Финальный поединок состоится 13 мая 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в чемпионате Украины приняты кардинальные изменения.

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