В Африке произошло громкое убийство известного спортсмена: подробности

В ЮАР жестоко убили бывшего игрока местной футбольной сборной Марка Батчелора. В жертву неизвестные выпустили семь пуль.

Как сообщает местная пресса, убийство произошло возле дома спортсмена в Йоханнесбурге.

"Спортсмен был расстрелян прямо в машине у своего дома, в то время как он возвращался домой. Двое мужчин на мотоцикле совершили несколько выстрелов", - сообщает источник.

Полиция пока не знает мотивы преступления. От полученных травм Батчелор скончался на месте.

Батчелор попадал в громкий скандал с мировой легендой легкой атлетики Оскаром Писториусом, который отбывает наказание за убийство своей девушки. В свое время легкоатлет, который выступал с ампутированными конечностями, угрожал Батчелору переломом ног на почве ревности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Писториус приговорен к пяти годам лишения свободы.