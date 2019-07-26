Жаркие кадры: сексапильная звезда UFC снялась в эротичной фотосессии

Одна из самых привлекательных девушек из мира смешанных единоборств американка Пейдж ВанЗант снялась в очень жаркой фотосессии.

Видео со съемок спортсменка, выступающая в легком весе и имеющая контракт с UFC, поделилась в Instagram.

Отметим, что поклонники спортсменки были в восторге от увиденных кадров. Вот часть из комментариев, которые они адресовали ВанЗант.

"Невозможно отвести глаз от Пейдж ВанЗант".

"Великолепно".

"Красиво и сексуально".

"Я бы проснулся от такого холодного душа".

"Блистательно".

"Невероятно сексуально. Спасибо, что поделилась этим".

"О, боже мой!!! Вот это да. Просто шикарно".

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