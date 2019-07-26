Жаркие кадры: сексапильная звезда UFC снялась в эротичной фотосессии

Одна из самых привлекательных девушек из мира смешанных единоборств американка Пейдж ВанЗант снялась в очень жаркой фотосессии.
Видео со съемок спортсменка, выступающая в легком весе и имеющая контракт с UFC, поделилась в Instagram.
Отметим, что поклонники спортсменки были в восторге от увиденных кадров. Вот часть из комментариев, которые они адресовали ВанЗант.
"Невозможно отвести глаз от Пейдж ВанЗант".
"Великолепно".
"Красиво и сексуально".
"Я бы проснулся от такого холодного душа".
"Блистательно".
"Невероятно сексуально. Спасибо, что поделилась этим".
"О, боже мой!!! Вот это да. Просто шикарно".
Ранее "Апостроф" сообщал, что жены экс-игроков "Динамо" восхитили сеть эротичным боксерским поединком.