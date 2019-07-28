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Легенда "Динамо" назвал главные проблемы команды перед супербитвой с "Шахтером"

воскресенье, 28 июля 2019, 14:26
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Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо назвал главные проблемы, с которыми столкнулась его бывшая команда перед матчем Суперкубка Украины с "Шахтером".

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Слова Сабо приводит "Команда №1".

"Главная потеря для "Динамо" перед игрой - это потеря Цыганкова. До конца неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Также, насколько я знаю, есть проблемы у Вербича. В случае, если и он не сыграет, "Динамо" придется тяжело. И дело даже не в атакующем потенциале. Вспомните, как Цыганков обороне помогает...", - сказал Сабо.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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