Легенда "Динамо" назвал главные проблемы команды перед супербитвой с "Шахтером"

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо назвал главные проблемы, с которыми столкнулась его бывшая команда перед матчем Суперкубка Украины с "Шахтером".

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Слова Сабо приводит "Команда №1".

"Главная потеря для "Динамо" перед игрой - это потеря Цыганкова. До конца неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Также, насколько я знаю, есть проблемы у Вербича. В случае, если и он не сыграет, "Динамо" придется тяжело. И дело даже не в атакующем потенциале. Вспомните, как Цыганков обороне помогает...", - сказал Сабо.

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