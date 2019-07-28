Шахтер - Динамо: стартовые составы

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" на матч за Суперкубок Украины, который состоится сегодня, 28 июля.
ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи в 21:00.
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Тайсон, Марлос, Соломон, Патрик, Мораес
Запасные: Шевченко, Матвиенко, Маркос, Дентиньо, Тете, Пихаленок, Сикан
"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич, Беседин
Запасные: Бущан, Попов, Пиварич, Сидорчук, Кадири, Цитаишвили, де Пена
Главным арбитром на матч назначен Виталий Романов. Помогать ему будут судьи на линиях Александр Войтюк и Владимир Володин. 4-й арбитр - Анатолий Абдула.
Ранее "Апостроф" публиковал прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины.