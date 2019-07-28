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Шахтер - Динамо: стартовые составы

воскресенье, 28 июля 2019, 19:59
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Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" на матч за Суперкубок Украины, который состоится сегодня, 28 июля.

ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:00.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Тайсон, Марлос, Соломон, Патрик, Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Маркос, Дентиньо, Тете, Пихаленок, Сикан

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич, Беседин

Запасные: Бущан, Попов, Пиварич, Сидорчук, Кадири, Цитаишвили, де Пена

Главным арбитром на матч назначен Виталий Романов. Помогать ему будут судьи на линиях Александр Войтюк и Владимир Володин. 4-й арбитр - Анатолий Абдула.

Ранее "Апостроф" публиковал прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины.

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