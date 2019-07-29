RU  UA  EN

понедельник, 29 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 июля

19:34
Появилась печальная статистика "бегства" украинцев на Запад
19:20
Игроки европейского клуба провели соревнование по употреблению алкоголя: видео
19:18
Звездный нардеп "Слуги народа" перенес срочную операцию: что известно
19:11
Шанс изменить ситуацию: известное издание оценило "положительные сигналы" от Зеленского
19:05
Мощнейший пожар в России показали на фото из космоса
18:53
Порошенко отказался от охраны и улетел из Украины: СМИ узнали, куда
18:45
​Суд признал банкротом компанию известного нардепа
18:33
Вот это развязка, пан Зеленский: Милевский бурно отпраздновал победу "Динамо"
18:33
Кто такой Богдан? Журналист распек Зеленского из-за вездесущего главы ОПУ
18:33
У Кличко отреагировали на новое ЧП с пешеходным мостом
18:20
Надя Дорофеева показала маму: теперь фаны знают, на кого так похожа знаменитость
18:02
Двойной агент СБУ сбежал из ДНР, сдав наемников из России: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Игроки европейского клуба провели соревнование по употреблению алкоголя: видео

понедельник, 29 июля 2019, 19:20
переглянути новину українською

Любительский футбольный клуб из Англии "Косби Юнайтед" из графства Лестершир организовал необычное соревнование среди своих игроков.

Так, после четырех недель тренировок, которые проходили в рамках подготовки команды к новому сезону, для футболистов была организована так называемая пивная эстафета. Вот как она происходила.

Кто вышел победителем из этой эстафеты, остается неизвестно.

Интересно, что всего через несколько дней после необычного соревнования "Косби Юнайтед" сыграл товарищеский матч с "Силби Таун". Победу в игре с минимальным счетом 1:0 одержала команда, которая ранее в полном составе употребляла алкоголь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в английском футболе случился грандиозный допинговый скандал.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Шахтер 2-1 Хроника матча, видео голов

Будучность - Заря - 1-3 Видео голов

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: