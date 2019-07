Игроки европейского клуба провели соревнование по употреблению алкоголя: видео

Любительский футбольный клуб из Англии "Косби Юнайтед" из графства Лестершир организовал необычное соревнование среди своих игроков.

Так, после четырех недель тренировок, которые проходили в рамках подготовки команды к новому сезону, для футболистов была организована так называемая пивная эстафета. Вот как она происходила.

After a hard 4 weeks of training.. it only seemed fair... pic.twitter.com/Tl7zEASJh8