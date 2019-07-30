Обвинение звезды футбола в изнасиловании: принято окончательное решение

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар избежал обвинения в изнасиловании.

Об этом сообщает UOL Esporte.

По сведениям источника, полиция провела расследование и не выявила доказательств причастности футболиста к совершению преступления. Следователи выявили большое количество противоречий в показаниях бразильской модели Нажилы Триндади, которая обвиняла игрока.

По словам девушки, инцидент произошел 15 мая в парижском отеле. Она сама пришла в отель, но секс с футболистом произошел без ее согласия. Позже девушка заявляла, что у нее был телефон с видеодоказательствами вины игрока, но затем телефон был украден.

Неймар в свою очередь утверждал, что все произошедшее было по обоюдному согласию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Неймар и Криштиану Роналду выяснили отношения в ринге.