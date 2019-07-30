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Обвинение звезды футбола в изнасиловании: принято окончательное решение

вторник, 30 июля 2019, 11:20
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Бразильский нападающий ПСЖ Неймар избежал обвинения в изнасиловании.

Об этом сообщает UOL Esporte.

По сведениям источника, полиция провела расследование и не выявила доказательств причастности футболиста к совершению преступления. Следователи выявили большое количество противоречий в показаниях бразильской модели Нажилы Триндади, которая обвиняла игрока.

По словам девушки, инцидент произошел 15 мая в парижском отеле. Она сама пришла в отель, но секс с футболистом произошел без ее согласия. Позже девушка заявляла, что у нее был телефон с видеодоказательствами вины игрока, но затем телефон был украден.

Неймар в свою очередь утверждал, что все произошедшее было по обоюдному согласию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Неймар и Криштиану Роналду выяснили отношения в ринге.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Неймар, ПСЖ

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