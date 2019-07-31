Где смотреть онлайн Александрия - Шахтер: расписание трансляций

31 июля состоится матч 1-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Шахтером". Встреча пройдет в Александрии на стадионе "Ника".

АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:00.

Прямая трансляция противостояния александрийского и донецкого клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 2".

В прошлом сезоне "Шахтер" стал чемпионом Украины, "Александрия" финишировала на третьей позиции. Разница между клубами составила 34 очка. Клубы провели между собой четыре матча, в которых "Шахтер" одержал четыре победы. В новом сезоне оба клуба выступят в еврокубках. "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов, "Александрия" примет участие в Лиге Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" проиграл "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.