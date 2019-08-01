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Воспитанник "Динамо" установил уникальный рекорд чемпионата Украины

четверг, 01 августа 2019, 15:14
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Футболист "Колоса" из Ковалевки Владимир Лысенко установил уникальный рекорд для чемпионата Украины.

31-летний нападающий стал первым игроком в истории, который поиграл сразу за девять команд в высшем дивизионе страны. До старта нынешнего первенства Лысенко делил рекорд сразу с 11 игроками, которые выступали за восемь клубов. Это: Сергей Леженцев, Игорь Плотко, Сергей Ковалец, Юрий Целых, Сергей Шищенко, Владимир Ковалюк, Владимир Езерский, Игорь Скоба, Владимир Приемов, Павел Ксенз и Валерий Федорчук.

Отметим, что Лысенко является воспитанником киевского "Динамо". Помимо столичной команды в высшем дивизионе Украины он также поиграл за "Арсенал", "Металлист", "Волынь", "Кривбасс", "Говерлу", "Севастополь" и "Олимпик".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" в первом туре уверенно победило "Карпаты".

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