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Где смотреть онлайн Боруссия Д - Бавария: расписание трансляций

пятница, 02 августа 2019, 15:17
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В субботу, 3 августа, состоится матч Суперкубка Германии между дортмундской "Боруссией" и чемпионом страны мюнхенской "Баварией". Игра пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

БОРУССИЯ Д - БАВАРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:30.

Прямая трансляция противостояния между дортмундским и мюнхенским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1" и российском телеканале "Матч Футбол 3".

Между собой команды провели в общей сложности 67 матчей. 31 победу в этих встречах одержала "Бавария". "Боруссия" выиграла 18 игр при 18 ничьих. Разница мячей 119-74 в пользу действующего чемпиона Германии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский клуб с грозным названием опозорился в Лиге Европы.

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