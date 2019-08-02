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Как сыграли соперники "Зари" и "Мариуполя" в Лиге Европы: результаты

пятница, 02 августа 2019, 10:55
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"Заря" и "Мариуполь" узнали своих соперников по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы. Луганчане в следующей стадии турнира сыграют с болгарским ЦСКА, а "Мариуполь" будет стартовать в ЛЕ играми с нидерландским "АЗ Алкмар".

Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы ЦСКА, обменявшись победами с "Осиеком" (1:0, 0:1), лишь в серии пенальти сумел обеспечить себе выход в следующий раунд.

"Осиек" Хорватия - ЦСКА Болгария - 1:0, по пен, - 3:4 (первый матч - 0:1)
Гол: Майстрович, 28.

"АЗ Алкмар", сыграв в первой встрече дома вничью со шведским "Хеккеном", разгромил соперника в ответной игре.

"Хеккен" Швеция - "АЗ Алкмар" - 0:3 (первый матч - 0:0)
Голы: Боаду, 42; Стенгс, 56; Идрисси, 67.

"Мариуполь" первый матч с "АЗ Алкмар" сыграет 8 августа на своем поле. "Заря" в этот день в Софии встретится с ЦСКА. Ответные игры между командами состоятся 15 августа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский клуб с грозным названием опозорился в Лиге Европы.

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