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Выступление украинских игроков в Лиге Европы: результаты

пятница, 02 августа 2019, 10:25
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В четверг, 1 августа, состоялись ответные игры 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Свои матчи провели и команды, за которые выступают украинцы.

"Виторул" Румыния - "Гент" Бельгия - 2:1 (первый матч - 3:6)
Голы: Ианку, 47 (с пен); Ианку, 61 (с пен) - Яремчук, 37.
Роман Яремчук сыграл за "Гент" 88 минут и отметился голом.

"Рига" Латвия - "Пяст" Польша - 2:1 (первый матч - 2:3)
Голы: Петерсонс, 28; Билински, 82 - Феликс, 20.
В стартовом составе "Риги" вышли Роман Дебелко и Вячеслав Шарпар и отыграли соответственно 80 и 60 минут.

"Шериф" Молдова - "Партизани" Албания - 1:1 (первый матч - 1:0)
Голы: Н'Диайе, 63 - Асани, 29.
Артем Гордиенко вышел в стартовом составе "Шериф" и отыграл 45 минут.

"Нефтчи" Азерайджан - "Арсенал" Россия - 3:0 (первый матч - 1:0)
Голы: Алиев, 49; Дарио, 89 (с пенальти); Мбадж, 90+3.
Кирилл Петров отыграл за "Нефтчи" весь матч и отметился желтой карточкой.

"Университатя" Румыния - "Гонвед" Венгрия - 0:0, по пен. - 3:1 (первый матч - 0:0)
Владислав Кулач вышел в стартовом составе "Гонведа" и отыграл 78 минут.

"Эсбьерг" Дания - "Шахтер" Беларусь - 0:0 (первый матч - 0:2)
Никита Татарков вышел на замену в составе "Шахтера" и сыграл 13 минут.

"Вадуц" Лихтенштейн - "Фехервар" Венгрия - 1:0, доп. вр. - 1:0 (первый матч - 0:1)
Голы: Гайич, 61 (с пенальти); Кулибали, 100.
Иван Петряк вышел на замену в составе "Фехервара" и отыграл 75 минут.

"Гзира" Мальта - "Вентспилс" Латвия - 2:2 (первый матч - 0:4)
Голы: Жефферсон, 15; Жефферсон, 90+3 - Казачокс, 72; Сергийчук, 79.
Удаления: Самб, 90+4 - Махновский 90+4.
В составе "Вентспилса" Константин Махновский вышел в стартовом составе, а Михаил Сергийчук вышел на замену и отыграл 21 минуту. Первый был удален в самом конце матча, а второй отметился забитым мячом.

"Осиек" Хорватия - ЦСКА Болгария - 1:0, по пен, - 3:4 (первый матч - 0:1)
Гол: Майстрович, 28.
Дмитрий Лепа вышел на замену в составе "Осиека", провел на поле 75 минут и реализовал первый 11-метровый удар в серии пенальти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский клуб с грозным названием опозорился в Лиге Европы.

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