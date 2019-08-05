Сбежавший в Россию украинский судья сделал скандальное заявление

Бывший украинский судья Анатолий Жабченко, который отказался от украинского гражданства и стал работать на играх чемпионата России, сделал скандальное заявление о сделанном им выборе.

Слова Жабченко приводит "Чемпионат".

"Мы начали получать смс от националистов, которые писали, что они нас найдут и расправятся. Писали и говорили, что если я выйду на поле в Одессе на матч Суперкубка, то будет "Дом профсоюзов-2". Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди. В ФФУ мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся", - сказал Жабченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сельский дебютант одержал вторую подряд победу в чемпионате Украины.