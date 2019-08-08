Свитолина - Бенчич - 0:0 онлайн видео трансляция

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в поединке третьего раунда турнира в Торонто встречается со швейцаркой Белиндой Бенчич.

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Элина Свитолина (Украина) - Белинда Бенчич (США) - 0:0, идет 1-й сет

24-летняя Свитолина в данный момент занимает седьмое место в мировом рейтинге. За свою карьеру она выиграла 13 турниров. На турнирах из серии Grand Slam лучшим достижением украинки является выход в полуфинал Уимблдона-2019.

22-летняя Бенчич находится на 12-й позиции в рейтинге WTA. На ее счету три выигранных турнирах. Главным успехом швейцарки является выход в четвертьфинал US Open-2014.

Ранее Свитолина и Бенчич встречались между собой дважды и оба раза сильнее была швейцарка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м раунде турнира Свитолина обыграла чешку Синякову.