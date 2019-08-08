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ЦСКА - Заря: стартовые составы

четверг, 08 августа 2019, 19:23
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Стали известны стартовые составы софийского ЦСКА и луганской "Зари" на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится сегодня, 8 августа.

ЦСКА - ЗАРЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 20:30.

ЦСКА: Черняускас, Албентоса, Томас, Занев, Турицов, Бикел, Малинов, Жеферсон, Эвандро, Родригеш, Соу

Запасные: Бусатто, Антов, Кейри, Фаббрини, Галабов, Соломон-Отабор, Уотт

Заря: Шевченко, Михайличенко, Абу Ханна, Вернидуб, Тымчик, Лунев, Иванисеня, Кочергин, Хомченовский, Юрченко, Будковский

Запасные: Василь, Арвеладзе, Чеберко, Кабаев, Каменюка, Леднев, Русин

Обслуживать игру будет швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" обыграла "Будучность" в Лиге Европы.

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