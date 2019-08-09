Самый богатый российский спортсмен поддержал протесты в Москве

Самый высокооплачиваемый российский спортсмен, хоккеист клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, поддержал протесты в Москве.

Так, известный журналист Юрий Дудь в Instagram сообщил, что выйдет в субботу, 10 августа, на митинг в поддержку участников предыдущих акций протеста, которые были арестованы. "Митинг согласован, причем сразу на 100 тысяч человек. Будет круто, если столько народу туда и придет. Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу", - написал Дудь.

Панарин в комментариях к посту написал: "Поддерживаю".

Напомним, этим летом Панарин перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс" и получил контракт на семь лет с зарплатой в среднем 11,6 миллиона евро в год. Ни один из российских спортсменов не получает больше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известная российская спортсменка получила серьезный тюремный срок.