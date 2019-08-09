RU  UA  EN

пятница, 9 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 августа

16:44
В Украине заработал сервис "е-пенсия": как им пользоваться и что нужно знать

8 августа

21:50
В Украине изменилась цена на газ для населения: сколько придется платить
14:46
Дело "Роттердам+" о хищениях на миллиарды: появилось важное заявление о подозреваемых
14:40
У Трампа отдали приказ, который может повлиять на финансовую помощь Украине

7 августа

22:20
Украина и Турция достигли важных договоренностей о ЗСТ: озвучены цифры
21:36
Подан иск к экс-нардепу от БПП Руслану Демчаку о незаконности приобретения "РВС Банка"
11:54
Инвестиционный банкир Игорь Мазепа рассказал о росте спроса на украинские активы
09:59
В Украине продолжает дешеветь доллар: свежий курс валют

6 августа

14:27
​НБУ выпустил серебряную монету с Ярославом Мудрым: опубликованы фото
14:02
​Стали известны неожиданные подробности о зарплатах сотрудников офиса Зеленского
09:25
Хорошая плохая сделка: кому и как Коломойский собирается продать ПИБ, и почему это будет нарушением

5 августа

23:47
Украинцам назвали размер пенсий на 2020 год
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Шахтер" вырвал победу над "Динамо" в захватывающем матче: видео

пятница, 09 августа 2019, 17:36
переглянути новину українською

В матче 3-го тура молодёжного чемпионата Украины донецкий "Шахтер" U21 на выезде обыграл киевское "Динамо" со счетом 2:1.

Хозяевам удалось выйти вперед на 53-й минуте благодаря результативному удару Даниила Сухоручко. "Горняки" отыгрались через 20 минут - мяч в ворота своей команды отправил Даниил Скорко. Вырвать победу "Шахтеру" удалось за четыре минуты до истечения основного времени матча. Голом отметился Валерий Бондаренко.

"Динамо" U-21 - "Шахтер" U-21 - 1:2

Голы: Сухоручко, 53 - Скорко, 73 (в свои ворота), Бондаренко, 86.

"Динамо": Бущан, Скорко (Дмитрук, 76), Попов (Хондак, 78), Сирота, Сидклей, Андриевский (Надольский, 46), Билошевский, Янаков (Мащенко, 77), Шапаренко, Цитаишвили, Сухоручко (Исаенко, 71).

"Шахтер": Трубин, Меличенко, Семенихин, Бондарь, Сиприано, Крыськив, Приходько, Очеретько (Мудрик, 46), Фернандо (Холод, 84), Бондаренко (Судаков, 90+1), Борячук.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" понес серьезную потерю перед битвой с "Динамо" в чемпионате Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

ЦСКА - Заря - 1:1 Хроника матча

Мариуполь - АЗ Алкмар - 0:0 Хроника матча

Краснодар - Порту - 0:1 Хроника матча, видео гола

Динамо - Шахтер: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: