"Шахтер" вырвал победу над "Динамо" в захватывающем матче: видео

В матче 3-го тура молодёжного чемпионата Украины донецкий "Шахтер" U21 на выезде обыграл киевское "Динамо" со счетом 2:1.

Хозяевам удалось выйти вперед на 53-й минуте благодаря результативному удару Даниила Сухоручко. "Горняки" отыгрались через 20 минут - мяч в ворота своей команды отправил Даниил Скорко. Вырвать победу "Шахтеру" удалось за четыре минуты до истечения основного времени матча. Голом отметился Валерий Бондаренко.

"Динамо" U-21 - "Шахтер" U-21 - 1:2

Голы: Сухоручко, 53 - Скорко, 73 (в свои ворота), Бондаренко, 86.

"Динамо": Бущан, Скорко (Дмитрук, 76), Попов (Хондак, 78), Сирота, Сидклей, Андриевский (Надольский, 46), Билошевский, Янаков (Мащенко, 77), Шапаренко, Цитаишвили, Сухоручко (Исаенко, 71).

"Шахтер": Трубин, Меличенко, Семенихин, Бондарь, Сиприано, Крыськив, Приходько, Очеретько (Мудрик, 46), Фернандо (Холод, 84), Бондаренко (Судаков, 90+1), Борячук.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" понес серьезную потерю перед битвой с "Динамо" в чемпионате Украины.