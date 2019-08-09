Скандальный игрок "Динамо" рассказал, как киевляне обыграют "Шахтер"

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш рассказал, за счет чего его команда собирается обыграть "Шахтер" в матче 3-го тура чемпионата Украины.

Слова Гармаша приводит "Динамомания".

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"Шахтер" будем обыгрывать как и в предыдущих матчах. Тренерский штаб подскажет, а от нас требуется только выполнить установку и победить. Как было и в матче за Суперкубок", - сказал Гармаш.

На вопрос же о том, как он будет праздновать гол в ворота "горняков", если забьет, футболист ответил: "Мои жесты получаются спонтанными. Когда забиваешь, показываешь, что пришло в голову. Но если забью, то что-то новое придумаю!".

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" понес серьезную потерю перед битвой с "Динамо" в чемпионате Украины.