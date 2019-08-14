Где смотреть онлайн АЗ Алкмар - Мариуполь: расписание трансляций

В четверг, 15 августа, на стадионе "Карл Джинс" в Гааге состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между нидерландским "АЗ Алкмаром" и "Мариуполем".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "АЗ Алкмар" - "Мариуполь".

Начало встречи в 21:30.

Прямую трансляцию матча "АЗ Алкмар" - "Мариуполь" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Обслужит матч польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. Помогать ему будут судьи на линиях Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный арбитр - Даниэль Стефански.

АЗ АЛКМАР - МАРИУПОЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом матче между командами, который проходил в Одессе, была зафиксирована ничья - 0:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лунин променял "Реал" на другой испанский клуб.