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Ведущие украинские боксеры приняли жесткое решение об участии в ЧМ в России

вторник, 13 августа 2019, 10:42
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Глава пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко сообщил, что ведущие боксеры страны отказались от участия в чемпионате мира, который в этом году пройдет в России.

Слова Подаваленко приводят "Волынские новости".

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, - точно участвовать в соревнованиях в России не будут", - сказал Подаваленко.

Отметим, что 20-й чемпионат мира по боксу пройдет с 7 по 21 сентября текущего года в Екатеринбурге (Россия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион высказался о супербое с непобедимым россиянином.

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