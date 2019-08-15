Не стоит выходить на улицу: в Болгарии устроили истерию перед футбольным матчем в Украине

Перед ответной игрой 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и софийским ЦСКА болгарские СМИ устроили истерию относительно возможных последствий за разговор в Украине на русском или болгарском языках.

Так, сайт Sportal написал, что болгарскую делегацию предупредили о том, чтобы она не покидала отель, не разговаривала на болгарском и русском языках в общественных местах и не посещала местные заведения. Такая предосторожность связана с якобы деятельностью экстремистов, которые придерживаются антиболгарских настроений.

Также было сказано, что данная информация источником была получена от украинских правоохранителей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший главный тренер "Зари" готов возглавить "Динамо".