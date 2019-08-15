RU  UA  EN

пятница, 16 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 августа

10:35
С гробами, животными и потасовкой: появились фото и видео необычных акций протеста в Одессе
10:28
Скандал в Украине с детскими прививками: что не так с запретом допуска в школы и детсады
10:02
Game over: Свитолина вновь проиграла в США
09:59
Пора остановиться: оскароносная актриса заговорила о завершении карьеры
09:52
Настоящий рай: появились яркие фото курорта Кирилловка
09:23
Против России ввели новые санкции из-за подводной угрозы
09:17
Гламурное шоу для народа: в сети скандал вокруг шествия ко Дню Независимости в Киеве
08:40
У Зеленского озвучили план освобождения Крыма и Донбасса: чем он опасен для украинских бойцов
08:08
Минобороны попало в крупный скандал из-за новой техники для ВСУ: фото
08:00
День памяти Элвиса Пресли и именины Антона: какой праздник 16 августа
07:33
На Волыни чудом выжил заживо похороненный мужчина: детали дикой истории
07:02
Трамп решил купить самый большой в мире остров: раскрыты интересные детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Заря - ЦСКА: стартовые составы

четверг, 15 августа 2019, 18:57
переглянути новину українською

Стали известны стартовые составы луганской "Зари" и софийского ЦСКА на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится сегодня, 15 августа.

ЗАРЯ - ЦСКА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 20:00.

Заря: Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна, Вернидуб, Кочергин, Хомченовский, Юрченко, Михайличенко, Иванисеня, Русин, Будковский.

ЦСКА София: Черняускас, Турицов, Альбентоса, Занев, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов, Жеферсон, Соу, Эвандро.

Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Амаури Делеру. Помогать ему будут судьи на линиях Фредерик Акетт и Филипп Жеанн. Резервный арбитр - Оливье Тюаль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в первом матче ЦСКА и "Заря" сыграли вничью.

Фотовзгляд

Все галереи
Прием боевика

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

АЗ Алкмар - Мариуполь - 4:0 Хроника матча, видео голов

Заря - ЦСКА - 1:0 Хроника матча, видео гола

У Михайличенко есть время до зимы: как вывести "Динамо" из глубокого кризиса

Ливерпуль - Челси - 7:6 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: