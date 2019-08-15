Заря - ЦСКА: стартовые составы

Стали известны стартовые составы луганской "Зари" и софийского ЦСКА на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится сегодня, 15 августа.

ЗАРЯ - ЦСКА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 20:00.

Заря: Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна, Вернидуб, Кочергин, Хомченовский, Юрченко, Михайличенко, Иванисеня, Русин, Будковский.

ЦСКА София: Черняускас, Турицов, Альбентоса, Занев, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов, Жеферсон, Соу, Эвандро.

Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Амаури Делеру. Помогать ему будут судьи на линиях Фредерик Акетт и Филипп Жеанн. Резервный арбитр - Оливье Тюаль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в первом матче ЦСКА и "Заря" сыграли вничью.