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У известного футболиста случайно обнаружили смертельное заболевание

пятница, 16 августа 2019, 15:55
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У нидерландского футболиста швейцарского "Базеля" Рики ван Волфсвинкела случайным образом обнаружили серьезное заболевание, которое может привести к летальному исходу.

После первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "ЛАСК" 30-летний футболист был доставлен в больницу с сотрясением мозга. После этого футболиста направили на обследование, где у него обнаружили аневризму мозга.

Впереди у известного футболиста длительное лечение. Без футбола он может остаться на 6-12 месяцев.

Аневризма представляет собой локальное расширение сосуда головного мозга. Если заболевание выявить не вовремя и не оказать медицинскую помощь, вполне вероятен разрыв аневризмы, что в свою очередь может привести к летальному исходу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в мире бокса произошла еще одна трагедия. Вслед за смертью российского боксера Максима Дадашева, в Южной Америке погиб аргентинец Уго Сантильян.

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