Украинский форвард может перейти в серьезный европейский клуб

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук может перейти в турецкий "Галатасарай".

Об этом в эфире авторской программы "Циганик Live" рассказал Игорь Цыганык.

В частности, он сообщил, что на украинца претендуют несколько грандов европейского футбола. "Галатасарай", я считаю, это – гранд. Не супергранд, но достаточно серьезный клуб. Он уже второе трансферное окно пытается купить этого футболиста. Идут тяжелые и важные переговоры", сказал Цыганык.

Также журналист выразил недоумение тем, как киевское "Динамо" могло отпустить своего воспитанника в "Генк" за 2 миллиона евро.

Отметим, что в стартовавшем сезоне Яремчук забил уже шесть мячей в семи играх за бельгийский клуб.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский форвард отметился очередным голом в Европе.