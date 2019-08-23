Украина стартовала с разгромного поражения на чемпионате Европы по волейболу

23 августа женская сборная Украины по волейболу сыграла первый матч на чемпионате Европы, который проходит в Венгрии, Польше, Словакии и Турции.

В первой игре турнира украинская команда играла против команды Бельгии в польском городе Лодзь. Встреча завершилась победой бельгиек в трех сетах — 10:25, 19:25, 22:25.

Отметим, что сборная Украины выступает в группе В и все игры группового этапа проведет в Польше.

Второй матч в финальном турнире подопечные Гария Егиазарова проведут в воскресенье, 25 августа. Соперниками нашей команды станут чемпионки мира и дважды победители европейского первенства - итальянские волейболистки.

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