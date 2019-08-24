Динамо - Олимпик: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Динамо" и донецкого "Олимпика" на матч 5-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 24 августа.

ДИНАМО - ОЛИМПИК: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Динамо: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Шепелев, Кадири, Буяльский, Вербич, Цыганков, Жерсон Родригеш

Запасные: Бущан, Сидорчук, Соль, де Пена, Гармаш, Караваев, Шабанов.

Олимпик: Бетим, Снурницын, Зотько, Гришко, Цимбалюк, Завийский, Салу, Пасич, Тейшейра, Политыло, Матар.

Запасные: Крынский, Трубочкин, Фернандо, Шахаб, Имери.

Обслужит матч арбитр Виталий Романов. В роли его ассистентов выступят Владимир Высоцкий и Александр Жуков. Резервный судья - Дмитрий Бондаренко.

После четырех туров "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав шесть очков. "Олимпик" находится на последней, 12-й позиции, проиграв четыре матча из четырех.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потеряло одного из легионеров на длительный срок.