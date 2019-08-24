Ливерпуль - Арсенал: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и лондонского "Арсенала" на матч 3-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 24 августа.

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

"Ливерпуль": Адриан, Александр-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Салах, Мане, Фирмино.

"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Луис, Монреаль, Джака, Гуэндузи, Виллок, Себальос, Пепе, Обамеянг.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным рефери на эту встречу назначен Джонатан Мосс.

"Ливерпуль" набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский "Арсенал", набрав те же 6 очков, уступает "красным" только по показателю разницы забитых и пропущенных мячей.

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