Непобедимый украинский боксер добыл убедительную победу над россиянином: видео боя

Непобедимый украинский боксер Арнольд Хегай в ночь на 24 августа добыл уверенную победу над российским боксером Владимиром Тихоновым, нанеся сопернику второе поражение в карьере.

Бой с участием представителей Украины и России прошел в американском городке Броукен-Эрроу (штат Оклахома).

Поединок продлился все восемь раундов, после чего единогласным решением судей победа была за Хегаем.

Отметим, что украинец провел на профессиональном ринге 16 боев и все завершились победами Хегая. Для 29-летнего Тихонова это был 18-й бой. Ранее он нокаутом проиграл американцу Джесси Анхелю Эрнандесу.

До этого поединка Хегай занимал 5-е место в рейтинге WBO и 7-ю строчку в рейтинге IBF.

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