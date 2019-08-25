Шахтер - Мариуполь: стартовые составы

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" на матч 5-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 25 августа.

ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Шахтер: Пятов, Додо, Хочолава, Исмаили, Матвиенко, Марлос, Степаненко, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Мариуполь: Гальчук, Чоботенко, Яворский, Быков, Дава, Тищенко, Мишнев, Путря, Федорчук, Вакула, Полегенько.

Обслужит матч арбитр Дмитрий Кутаков. Помогать ему будут судьи на линиях Виталий Сухин и Александр Павлинов. Резервный арбитр - Владимир Новохатный.

После четырех туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 12 очков. "Мариуполь" находится на 9-й позиции, имея в активе четыре очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Львов".