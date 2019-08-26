"Барселона" без Месси уверенно победила в чемпионате Испании: видео

"Барселона" разгромила "Бетис" в матче 2-го тура чемпионата Испании. Дебютными голами за каталонский клуб отметился звездный новичок команды Антуан Гризманн.

Сначала французский нападающий замкнул передачу Карлеса Переса и сравнял счет. Затем он же вывел "Барсу" вперед классным обводящим ударом в дальний угол ворот соперника. После этого разгром гостей оформили тот же Перес, Жорди Альба и Артуро Видаль, забившие по голу.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

2-й тур

"БАРСЕЛОНА" - "БЕТИС" - 5:2

Голы: Фекир, 15; Гризманн, 41; Гризманн, 50; Перес, 56; Альба, 60; Видаль, 77; Лорен, 79.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс (Видаль, 74), де Йонг, Рафинья (Фирпо, 81), Гризманн, Перес (Фати, 78).

"Бетис": Мартин, Эмерсон, Бартра, Сидней, Педраса, Вильям, Гуардадо (Каптум, 62), Фекир, Каналес (Лайнес, 75), Тельо (Хоакин, 61), Морон.

Ранее "Апостроф" сообщал, что подруга Роналду рассказала эксклюзивные подробности отношений с португальцем.