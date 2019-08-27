Где смотреть онлайн Олимпиакос - Краснодар: расписание трансляций

Во вторник, 27 августа, состоится ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между российским "Краснодаром" и греческим "Олимпиакосом".

КРАСНОДАР - ОЛИМПИАКОС: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию встречи "Краснодар" - "Олимпиакос" можно будет посмотреть на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Премьер".

Обслужит встречу словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Помогать ему будут судьи на линиях Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный арбитр - Раде Обренович.

Победитель этого противостояния получит право сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский ударно дебютировал за "Аталанту" в чемпионате Италии.