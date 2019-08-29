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Ястремская - Петерсон - 2:0 результат матча

четверг, 29 августа 2019, 18:33
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29 августа в поединке 2-го круга US Open сыграли украинская теннисистка Даяна Ястремская и шведка Ребекка Петерсон. Победу праздновала представительница Украины, которая впервые вышла в третий круг турнира.

Ястремская - Петерсон - 2:0 (6:4, 6:1)

Ранее Ястремская и Петерсон встречались лишь однажды. В 2018 года шведка добилась победы в двух сетах на турнире во Франции.

Лучшим достижением 19-летней Ястремской на US Open является участие в 1-м круге в 2018 году. В данный момент она занимает 32-е место в рейтинге WTA.

24-летняя Петерсон в 2018 году доходила до 3-го раунда US Open. Сейчас она находится на 71-м месте в мировом рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м круге US Open Ястремская победила Монику Никулеску.

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