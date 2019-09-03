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Ушел из жизни легендарный олимпийский чемпион по биатлону

вторник, 03 сентября 2019, 22:55
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Сегодня, 3 сентября, умер легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд.

Об этом сообщает норвежское издание Budstikka.

Спортсмен ушел из жизни у себя дома в Аскере. Причины смерти не разглашаются.

49-летний Ханеволд являлся трехкратным олимпийским чемпионом. Норвежец завоевывал золотые медали в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010. Также в его активе две серебряных и одна бронзовая медали Олимпиад. На чемпионатах мира Ханеволд завоевал 17 медалей (пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых).

В возрасте 40 лет Ханеволд ушел из профессионального спорта, после чего работал экспертом на норвежском телевидении. В феврале 2019 года норвежский спортсмен занял четвертое место в "Гонке легенд биатлона", которая состоялась в Раубичах.

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