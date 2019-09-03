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"Ворскла" подписала двух легионеров перед закрытием трансферного окна

вторник, 03 сентября 2019, 20:05
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Полтавская "Ворскла" перед закрытием летнего трансферного окна подписала французского полузащитника Папе-Альюна Ндиайе и танзанийского хавбека Йохана Мкомолу.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста являлись свободными агентами, поэтому достались украинскому клубу бесплатно.

21-летний Ндиайе - воспитанник французского "Валансьенна". Он играл за юношеские команды итальянских "Болоньи" и "Бари", а также выступал за испанскую "Лорку Депортиво". Последний клуб он покинул летом 2018 года и с тех пор был безработным.

19-летний Мкомолу ранее выступал за клуб "Янг Африканс".

"Ворскла" занимает седьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги после семи туров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Александрия" усилилась "европейским бразильцем" перед стартом в Лиге Европы.


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