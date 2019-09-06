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Роналду снялся в фотосессии с украинской моделью

пятница, 06 сентября 2019, 12:35
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Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду снялся в фотосессии с украинской моделью Лерой Бублейко.

Соответствующие снимки появились в Instagram бренда CR7, владельцем которого является 34-летний футболист.

Украинка приняла участие вместе с Роналду в сентябрьской кампании Playfectionism. На фото Бублейко позирует с футболистом за рулем спортивного кара и на мотоцикле.

Отметим, что наша соотечественница была отобрана для фотосессии с легендарным нападающим по результатам кастинга. Сама Бублейко уже на протяжении шести лет сотрудничает с такими известными брендами, как Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

Роналду свою торговую марку CR7 основал в 2013 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко и Коноплянка посоревновались в мастерстве исполнения пенальти.

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