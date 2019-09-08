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Французы дико оконфузились перед матчем отбора Евро-2020: видео

воскресенье, 08 сентября 2019, 13:33
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Перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными Франции и Албании случился скандал.

По традиции, когда команды уже вышли на футбольное поле, прозвучали гимны двух стран. Однако вместо албанского организаторы матча по ошибке включили гимн Андорры. После такого конфуза футболисты гостевой команды отказались начинать матч. Они потребовали, чтобы прозвучал гимн их страны. В итоге матч пришлось задержать на семь минут, пока организаторы не включили гимн Албании.

Видимо, эта ситуация настолько расстроила албанцев, что они не смогли составить конкуренцию хозяевам: встреча завершилась разгромной победой французов со счетом 4:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины одержала яркую победу в отборе на Евро-2020.

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