Свитолина - Путинцева - 1:1 онлайн видео трансляция

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом матче на хардовом турнире в китайском Чжэнчжоу играет против 36-й ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Матч должен был состояться 12 сентября, но из-за дождя его перенесли на следующий день.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Свитолина - Путинцева.

Элина Свитолина (Украина) - Юлия Путивцева (Казахстан) - 1:1 (3:6, 6:1), идет 3-й сет

Между собой теннисистки играли четыре раза и во всех встречах победила Свитолина.

В четвертьфинале турнира победительница этого матча сыграет с Кристиной Младенович.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае.