Фанаты европейского клуба сделали дождь из мягких игрушек для больных детей: яркое видео

Во время матча чемпионата Нидерландов между "Ден Хаагом" и "Фейеноордом" болельщики организовали уникальную акцию для фанатов гостевой команды.

Буквально за одну минуту на трибуну с юными болельщиками "Фейеноорда" они выбросили тысячи мягких игрушек. Дети ловили их прямо в воздухе. Футболисты, трибуны и даже арбитры аплодировали необычной акции.

Как известно, акцию решили провести для больных детей, проходящих лечение в больнице Роттердама.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2. После пяти игр "Фейеноорд" идет на седьмом месте в турнирной таблице с девятью очками, У "Ден Хаага" после шести игр 14-я позиция.

Fans of Dutch team ADO Den Haag showered children from a local hospital with cuddly toys during their match with Feyenoord pic.twitter.com/ew0gjE7iZ1